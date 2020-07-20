В Украине наименьшее за неделю количество новых случаев коронавируса

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20.07.2020, 8:50, Новости дня

За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили у 651 человека, сообщил утром 20 июля Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Это наименьшее количество новых случаев с 13 июля, когда их было выявлено 638.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине увеличилось до 59 493.

От коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине скончалось 1498 человек (+13 за сутки). Вылечилось 31 439 больных (+560 за сутки), 26 556 продолжают болеть. 

Больше всего новых случаев коронавируса подтвердили во Львовской области (115), в четырех областях – Луганской, Херсонской, Черниговской и Хмельницкой – не выявили ни одного нового случая. 

Новость дополняется. 

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 14,5 млн, из них более 8,1 млн вылечились, а более 606,1 тыс. умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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