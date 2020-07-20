 

Записавшая пин-код на карте жительница Сахалина лишилась 600 тыс. рублей

20.07.2020, 8:48, Новости дня

В дежурную часть УМВД по Южно-Сахалинску поступило заявление от 52-летней жительницы областного центра о том, что с ее банковской карты, которую она потеряла вместе с сумкой, было обналичено 285 тыс. рублей, а затем списано на покупки 303 тыс. рублей, сообщила пресс-служба ведомства.

Как говорится в сообщении на сайте ведомства, неизвестному злоумышленнику не составило труда распорядиться чужими деньгами, поскольку пин-код был записан от руки на самой кредитке.  

Сотрудники уголовного розыска в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установили, что к данному хищению причастен 35-летний житель областного центра, ранее судимый за покушение на кражу. Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Мужчина нашел карту заявительницы. Пользуясь тем, что на обороте был написан пин-код, злоумышленник проверил в банкомате наличие денег на счету. Обнаружив крупную сумму, он сразу обналичил часть средств, а остальное потратил за ночь на развлечения.

По данному факту возбуждено два уголовных дела по статьям «Кража» и «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». 

Напомним, в январе Сбербанк назвал способы получения мошенниками данных карт.





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