«Союз-2.1а» установили на стартовый стол Байконура перед запуском «Прогресса МС-15»

20.07.2020, 8:33, Новости дня

Ракета-носитель «Союз-2.1а», пуск которой намечен на 23 июля, установлена на стартовый стол космодрома Байконур, сообщили в Роскосмосе.

«В соответствии с решением государственной комиссии сегодня, 20 июля 2020 года, ракета космического назначения была вывезена на стартовый комплекс площадки № 31», – передает ТАСС сообщение госкорпорации. В Роскосмосе уточнили, что специалисты госкорпорации приступили к работам по графику первого стартового дня.

Старт запланирован на 17.26 мск 23 июля. Ракета выведет на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-15», который после двух витков (примерно три часа) должен состыковаться с МКС. На «Прогрессе» к МКС отправятся запасы топлива, воды и газов, а также средства жизнеобеспечения и укладки для проведения космических экспериментов.

Напомним, в субботу в Роскосмосе сообщили, что на космодроме Байконур завершена сборка ракеты «Союз 2.1а» для запуска на околоземную орбиту корабля «Прогресс МС-15».

Ранее специалисты Центра управления полетами ЦНИИмаш провели коррекцию орбиты МКС для встречи с российским космическим кораблем.



