 

Россиян предупредили об опасных погодных явлениях

20.07.2020, 8:30, Новости дня

Сильные ливни, град и штормовой ветер придут вместе с незначительным похолоданием в центр Урала, а также на юг Тюменской, север Томской и в Кемеровскую области, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В Свердловской и Челябинской областях, где было очень жарко, будут наблюдаться неблагоприятные погодные явления при прохождении фронтального раздела. Будут очень сильные дожди – с грозой, крупным градом и усилением ветра до 25-27 метров в секунду. Как только устанавливается жаркая погода, то небольшое изменение температуры приводит к обострению холодного фронта, и эти неблагоприятные явления происходят очень быстро. Конечно, это снижает пожароопасность в центре Урала, но за счет очень опасных явлений. После сильной жары всегда наступают последствия», – передает РИА «Новости» слова Вильфанда.

Как сказал эксперт, Курганскую область также ожидает сильный ветер, ливень и град. Такая же ситуация будет наблюдаться на самом юге Тюменской области, на севере Томской области и в Кемеровской области.

Напомним, ранее в понедельник синоптики сообщили, что в Москве ожидаются облачность с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха составит от 20 до 22 градусов тепла. В ночь на вторник температура может опуститься до плюс 13 градусов. Ночью дождливая погода сохранится.





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