 

Volkswagen может выпустить электрические версии популярных моделей

20.07.2020, 8:28, Новости дня

Немецкий автомобильный гигант Volkswagen за длительное время присутствия на рынке неоднократно выпускал возрожденные классические модели.

Вместе с тем теперь станет возможным снова привлечь внимание публики после выхода традиционных моделей с электрическими установками. В частности, стало известно, что в Бюро интеллектуальной собственности Евросоюза подали патент на регистрацию бренда e-Beetle, под которым и начнут выпускать электрические машины.

Следует отметить, что модель VW Beetle продемонстрировали в актуальном исполнении в минувшем году, тогда как электрическими также могут стать легендарные модели Golf, пользующиеся высоким спросом на рынке.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.05 / За сутки боевики на Донбассе 17 раз обстреляли позиции украинских военных

03.07 / Ефремов заявил о невиновности в смертельном ДТП

18.07 / Татьяна Лазарева назвала первое замужество «чудовищной» ошибкой

26.06 / Суд признал режиссера Серебренникова виновным в мошенничестве

19.06 / «Партия пенсионеров» поддержала поправки в Конституцию

14.06 / Участникам пробного ВНО вернут деньги

20.05 / Соловьев вступился за Мясникова

18.06 / В Вильнюсе выставлена на продажу тюрьма

15.06 / В ОНФ опровергли фейк о смытом граффити с надписью «Россия» на Саяно-Шушенской ГЭС

01.06 / Протестующие в США попытались сжечь «церковь президентов» рядом с Белым домом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска