Volkswagen может выпустить электрические версии популярных моделей
20.07.2020, 8:28, Новости дня
Немецкий автомобильный гигант Volkswagen за длительное время присутствия на рынке неоднократно выпускал возрожденные классические модели.
Вместе с тем теперь станет возможным снова привлечь внимание публики после выхода традиционных моделей с электрическими установками. В частности, стало известно, что в Бюро интеллектуальной собственности Евросоюза подали патент на регистрацию бренда e-Beetle, под которым и начнут выпускать электрические машины.
Следует отметить, что модель VW Beetle продемонстрировали в актуальном исполнении в минувшем году, тогда как электрическими также могут стать легендарные модели Golf, пользующиеся высоким спросом на рынке.
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