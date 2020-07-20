Компания Tesla временно остановит работу главного завода в Калифорнии

20.07.2020, 8:28, Новости дня

Главная производственная площадка Tesla, расположенная в Калифорнии, временно приостанавливает работу.

В свою очередь, необходимости прекращения выпуска заключается с подготовкой к производству новых моделей, которые требуют доработки мощностей. Кроме того, некоторое время понадобится на то, чтобы наладить технологический процесс на предприятии. Эксперты прогнозируют, что завод простоит короткий промежуток времени.

В настоящее время Tesla пользуется высоким спросом на рынке, а потому приостановка выпуска могла бы привести к образованию очередей. На данном предприятии трудятся около 10 тысяч сотрудников, которым удастся избежать длительного простоя по причине модернизации имеющегося оборудования.