Адвокат рассказал о состоянии Ефремова

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20.07.2020, 8:08, Новости дня

Защитник актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, чем тот занимается во время домашнего ареста.

«Михаил читает книги, смотрит телевизор, канал «Культура». Также он смотрит спортивные каналы, в интернете не сидит, новости не читает. Ему сейчас не до новостей, он никак не может расслабиться после ДТП, до сих пор очень сильно переживает. Ничего не принимает, никаких лекарств, никакого алкоголя, только воду пьет в основном и читает книги», – сообщил Пашаев РБК.

Напомним, 17 июля уголовное дело по факту смертельного ДТП в отношении Михаила Ефремова было передано в прокуратуру.

Ефремову, устроившему смертельное ДТП в Москве, предъявлено обвинение в окончательной редакции. Актер обвиняется по ч. 4 ст. 264 УК РФ – в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии.

Потерпевшими по делу признаны родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова – вдова, два сына и брат.

По словам адвоката потерпевших Александра Добровинского, дело включает в себя видеоматериалы после ДТП и пять томов.

Близкие погибшего потребовали компенсации морального вреда в размере 40 млн рублей.

Однако адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что рассчитывает на оправдательный приговор своего подзащитного в деле о смертельной аварии. По словам юриста, «условный срок для Ефремова стал бы поражением для стороны защиты».





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