Нефть подешевела на падении спроса из-за пандемии

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20.07.2020, 8:08, Новости дня

Мировые цены на нефть снижаются на 0,6%: рынки оценивают перспективы по спросу на сырье в свете статистики по заражениям коронавирусом.

По состоянию на 8.00 цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,63% спросу из-за пандемии до 42,87 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,54% спросу из-за пандемии до 40,37 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI спросу из-за пандемии на 0,59%, до 40,51 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

«Поскольку число случаев заражения COVID-19 в мире в сутки продолжает подниматься, а самые населенные штаты «солнечного пояса США» (крайнего юга страны) не показывают заметного успеха по сдерживанию пандемии, опасения по темпам восстановления после коронавируса ограничивают рост нефти», – приводит слова старшего стратега по мировым рынкам Axicorp Стивен Иннес Reuters.

В США и в мире продолжают фиксировать рост числа случаев заражения коронавирусом, что сказывается на ожиданиях по восстановлению мировой экономики и перспективам по спросу на энергоносители.

За прошедшие сутки число новых заражений в Штатах составило 63,6 тыс. человек, согласно недавней статистике университета Джонса Хопкинса. В конце прошлой недели были зафиксированы рекордные 77 тыс. случаев. По данным ВОЗ, всего в мире считаются заболевшими коронавирусом более 14 млн человек.

Инвесторы также оценивают данные нефтегазовой компании Baker Hughes, опубликованные в пятницу. Согласно ее данным, за неделю, завершившуюся 17 июля, число действующих нефтяных буровых установок в США уменьшилось на одну штуку, до 180 агрегатов. Это стало 18-м снижением подряд.





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