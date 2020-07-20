Минобороны открыло на сайте раздел о главном военно-морском параде

20.07.2020, 8:08, Новости дня

Министерство обороны открыло на своем сайте раздел, посвященный главному военно-морскому параду 26 июля, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

«В преддверии Дня ВМФ России, который традиционно отмечается в последнее воскресенье июля, на сайте Минобороны РФ открыт новый мультимедийный раздел, посвященный предстоящему главному военно-морскому параду. Посетители интернет-портала военного ведомства смогут ознакомиться с замыслом проведения и особенностями парада в Санкт-Петербурге и Кронштадте, схемами построения кораблей, воздушной и наземной составляющими торжественного мероприятия», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Указывается, что всего в военно-морском празднике задействуют 46 кораблей, катеров и судов, в числе которых фрегат «Адмирал Касатонов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большие десантные и малые ракетные корабли, корветы, подводные лодки и другие. Парадную линию статического показа у Дворцового моста возглавит воссозданный на исторической верфи первый российский линейный корабль XVI века «Полтава».

Добавляется, что воздушная часть парада в Санкт-Петербурге будет представлена 41 единицей авиационной техники: будут задействованы истребители Су-33, Су-27, МиГ-29, фронтовые бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, противолодочные самолеты Ту-142, Ил-38, самолеты-амфибии Бе-200 и Бе-12, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50, топливозаправщик Ил-78, имитирующий заправку в воздухе пары новейших истребителей Су-30СМ, а также вертолеты Ми-8, Ка-31Р, Ка-29 и Ка-27М.

«В составе пешей колонны по Адмиралтейской набережной торжественным маршем под звуки военного оркестра пройдут офицеры Главного командования ВМФ, курсанты высших военно-морских учебных заведений Санкт-Петербурга, воспитанники Нахимовского училища и Кронштадтского морского кадетского военного корпуса», – отмечается в сообщении.

В департаменте уточнили, что в новом разделе представлена отдельная страница, посвященная истории становления и развития Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Дополнением к собранной в разделе информации станет обширная подборка уникальных фотографий, демонстрирующих боевую работу военных моряков, а также видеоэкскурсии по музеям флотов ВМФ России.

Также на сайте Минобороны можно будет найти информацию в виде инфографики о проведении 26 июля военно-морских парадов на базах ВМФ РФ – Балтийске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Каспийске, Североморске и Севастополе.



