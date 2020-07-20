 

ОАЭ отправили космическую миссию на Марс

20.07.2020, 7:54, Новости дня

Сегодня ночью (по киевскому времени) японская ракета-носитель H-IIA с космическим зондом ОАЭ “Аль-Амаль” отправилась на Марс с космодрома на острове Танэгасима. Трансляция запуска ракеты велась в Twitter первой марсианской миссии Hope Mars Mission.

Так, ОАЭ стали первой арабской страной, пославшей миссию на Марс.

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— Hope Mars Mission (@HopeMarsMission) July 19, 2020

Изначально старт был назначен на 14 июля, но его два раза переносили из-за неблагоприятных погодных условий.

Планируется, что на путешествие к красной планете потребуется семь месяцев, так как необходимо преодолеть расстояние около 493 млн км.

Цель миссии ОАЭ на Марс – изучение атмосферы, климатических условий и смены времен года. Аппарат должен оставаться на орбите в течение всего марсианского года, продолжительность которого почти вдвое дольше земного. Космический зонд проведет изучение нижних слоев атмосферы, где формируется марсианская погода, в том числе пылевые бури. Об этом писала “Немецкая волна”.

Корабль оснащен тремя камерами, позволяющими вести наблюдение за атмосферой Марса в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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