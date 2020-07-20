 

За сутки боевики 17 раз обстреляли позиции ООС

20.07.2020, 7:54, Новости дня

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 17 раз нарушили режим прекращения огня, без потерь с украинской стороны. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь по позициям украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” боевики вели обстрелы вблизи Луганского и Причепиловки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” – в районе Водяного, Старогнатовки, Лебединского, Талаковки и Авдеевки.

По данным разведки, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили шестерых захватчиков.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня – в районе Мироновского и Марьинки. За этот период потерь среди украинских воинов нет.

Зведення станом на 07:00 20 липня 2020 року#ООС #операція_ОС #ранкове_зведення19 липня збройні формування Російської…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Pühapäev, 19. juuli 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.05 / Названы прошедшие пик COVID-19 российские регионы

01.06 / Минобороны предложило НАТО заключить соглашение по сближению самолетов и кораблей

13.05 / Летевший на Кипр самолет взял курс на Москву из-за действий Турции

04.06 / Компания Dyson полностью раскрыл свой электрокар

22.05 / NI – «враждебны к свободным странам» — Помпео заложил основы для «холодной войны 2.0» с Китаем

16.06 / Шредер объяснил невозможность изоляции России

11.06 / Сотрудника генконсульства США в Турции приговорили

05.06 / Юрист призвал прокуратуру ускорить рассмотрение его заявления об оскорблении Навальным ветерана войны

21.06 / Эксперт объяснил значение «медицинской» поправки к Конституции

15.07 / Производители предупредили о возможном дефиците лекарств

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска