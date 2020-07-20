«Ангарский маньяк» признался в новых преступлениях

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20.07.2020, 7:53, Новости дня

Осужденный Михаил Попков, ставший известным как «ангарский маньяк», этапирован в Иркутскую область в связи с новыми эпизодами преступлений.

«Следственным управлением СК по Иркутской области предъявлено обвинение 56-летнему Михаилу Попкову в совершении в июле 1995 года в городе Ангарске убийства женщины, которая до настоящего времени числилась без вести пропавшей», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее следственными органами СК была доказана причастность Михаила Попкова к совершению 81 убийства и трех покушений на убийство женщин. Преступления мужчина совершал в период с 1992 по 2010 годы на территории Иркутской области, за что дважды приговорен к пожизненному заключению.

«Михаил Попков, отбывающий наказание в особорежимной исправительной колонии для пожизненно осужденных, написал явки с повинной в совершении преступлений в городе Ангарске, в связи с чем этапирован в СИЗО-1 города Иркутска», – сообщили в СК.

«На допросе следователям осужденный дал признательные показания в убийствах двух женщин, которые совершил в период с 1995 по 1998 годы в Ангарске. Ранее об этих преступлениях Михаил Попков следствию не сообщал. По одному из эпизодов мужчине предъявлено обвинение, по второму эпизоду следователями СК совместно с сотрудниками ГУ МВД по Иркутской области проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на сбор доказательств, после чего будет предъявлено обвинение», – отметили в ведомстве.

Напомним, Попков был задержан в 2012 году. Его нашли по следам автомашины, обнаруженной в местах, где находили жертв. Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что у подозреваемого «гомицидомания» – непреодолимое влечение к убийствам. В 2015 году его приговорили к пожизненному лишению свободы за 22 убийства и причинение тяжких телесных повреждений двум женщинам. После приговора он признался еще в 60 преступлениях.





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