Дженнифер Лопес рассказала о диете для поддержания идеальной фигуры

20.07.2020, 7:53, Разное

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес пояснила о диете, с помощью которой она поддерживает идеальную фигуру. Актриса призналась, что придерживаться правильного питания недостаточно, необходимо много времени уделять тренировкам.

Завтракает Дженнифер Лопес всегда малокалорийной пищей, например, протеиновым коктейлем или овсяным смузи с ягодами. Иногда она позволяет себе съесть на завтрак яичницу, бекон или выпечку, но делает это только накануне тренировок, когда лишние калории можно будет «сжечь». Актриса предупредила, что при занятии физическими упражнениями необходимо поддерживать водный баланс, поэтому в дни тренировок она много пьет жидкости.

Составлять рацион Дженнифер Лопес помогал ее личный тренер Трейси Андерсон. По его словам, диетический рацион должен состоять из белковой и обогащенной питательными веществами пищи. Поэтому он рекомендовал певице употреблять салаты, свежие овощи, капусту-кейл, жаренные тыквенные семечки и творожный сыр. После родов актриса начала добавлять в рацион куриную грудку, говядину и рыбу.