Схиигумен Сергий о российских чиновниках и силовиках

20.07.2020, 7:52, Разное

От схиигумена Сергия (Романова) официальная церковь отрекается — есть за что. Лишенный сана отец Сергий ругает всю нынешнюю российскую власть и предрекает ее свержение. Рассказываем, что схимник говорит о высших российских чиновниках, и за что любит генерала Владимир Квачкова.

Про Путина

Владимира Путина отец Сергий считает «‎предтечей Антихриста, врагом всем народам мира» и ждет от него покаяния. В роли президента он хотел бы видеть себя и недавно без обиняков попросил у Путина передать ему полномочия.

– Вы, господин президент Владимир Владимирович, вы патриарх Кирилл (Гундяев) и все вы скрытые враги России… привели Россию к открытому богоборчеству. <…> Свою плоть поставили выше вечной жизни. Россия вне вас вас и вы вне России. Ведет открытая хула на Духа Святого к нищете русского народа и всех национальность. <…> Предлагаю вам на международном уровне президенту России Владимиру Владимировичу Путину передать полномочия мне, схиигумену Сергию. Три дня — я наведу порядок в России. Духовные силы в России есть — о которых вы даже не подозревали. Силы у нас и в армии, и во флоте и во всех структурах, и в народах многонациональной России. В противном случае я объявляю вам полномасштабную духовную войну, — заявляет схиигумен.

– Будьте внимательны, ни крови, ни майданов, ни революции не будет, — предупреждает Романов. — Даром получил власть Хазарский каганат, как получил, так и отдаст, — уточняет он, намекая на чужеродность российской власти.

Про окружение Путина

Как у почитателя былой имперской славы России, у отца Сергия есть претензии к современным российским силовым структурам. Министра обороны Сергея Шойгу схиигумен называет «бездарным командующим», а главу Росгвардии Виктора Золотова «великим полководцем, таскавшим ранец дочери Собчака (Золотов был телохранителем мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, отца Ксении Собчак — МБХ медиа)». «Ума нет, сил нет, только есть провокации против собственного же народа, — характеризует их Романов. — Предлагаю надеть намордники на Путина и на поддерживающее его окружение».

Схиигумен, видимо, не может простить российским чиновникам их тягу к контролю граждан и цифровизацию России. Отец Сергий считает, что они должны сами понести муки, которые пришлось пережить россиянам в период локдауна. «… Мишустина, Бастрыкина, Матвиенко, Кириенко, Шойгу, Золотова и так далее — создать им условия самоизоляции под контролем Пентагона и Роспотребнадзора», — предлагает он.

Кто хороший?

Можно было бы подумать, что отца Сергея не устраивают все его современники, но это не так. Бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова, который отбывал срок за подготовку вооруженного восстания, схиигумен называет «генералом от Бога». «Можно ли сравнить Владимира Васильевича Квачкова с Золотовым», — задает вопрос Романов генералам и офицерам. «Стыд и позор вам», — добавляет он. Квачков недавно приезжал в «форпост» схиигумена, Среднеуральский женский монастырь. «Благословляю вас на ратный подвиг, чтобы вы донесли правду для русского народа, для офицеров, солдат нашей многострадальной Родины, аминь», — приветствовал его Сергий.

В понедельник в Верхней Пышме в Свердловской области начнут рассматривать дело Николая Романова о возбуждении ненависти или вражды (ст. 20.3.1 КоАП) за высказывания в его интернет-проповедях. За отрицание коронавируса проповедник уже получил штраф в 90 тысяч рублей.