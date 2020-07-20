Не тем забили трубы

20.07.2020, 7:47, Разное

Российские федеральные телеканалы дружно отказались показывать субботние протесты в Хабаровске. Вместо этого пустили по трубам пропаганды про «молодежный форум территории смыслов» и приветствие Путина, про вирус в Америке, митинги в Израиле против карантина.

Что же вы так испугались? Почему сели в такую глухую оборону? Где же наступление, атака?

Надо было обязательно показать!

Но только выдать протестный митинг и шествие за Фургала за что-то другое – объявить, что граждане в Хабаровске вышли приветствовать принятие поправок в Конституцию. Празднуют уже неделю, не могут остановиться. Выходят в выходные, будни, после работы, ночью. И еще граждане благодарят Путина за то, что арестовал Фургала. Звук не давать, митинги показать издалека. Дать прямое включение какого-нибудь корреспондента с подходящим текстом.

Опыт уже есть.

Две недели назад «Первый канал» выдал съемки 2017 года ритуального хоровода Осухай в Якутии за свежие торжества по случаю принятия путинских поправок. Когда первоканальи были пойманы с поличным на фальсификации, сюжет с сайта тихо удалили. Испугались. А напрасно!

Следовало сообщить, что еще в 2017 году жители Якутии жаждали поправок в Конституцию и писали письма Терешковой. И тот Осухай был в честь Солнца-Путина:

«Танцуя этот ритуальный хоровод и повторяя слова за запевалой, ритмично двигаясь по направлению Солнца, люди как бы возносились к небесам: очищалась душа, все невзгоды оставались позади, а впереди ждали удача и успех».

Вот и с Хабаровском стоило проделать нечто подобное – сообщить, к примеру, что праздник обнуления из Якутии добрался, наконец, до Дальнего Востока, и скоро покатится дальше – вплоть до Великой Китайской стены. И, может быть, даже перемахнет ее зубчатые стены, ошеломив китайских товарищей.

СерпомПо