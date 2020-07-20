 

Не тем забили трубы

20.07.2020, 7:47, Разное

Российские федеральные телеканалы дружно отказались показывать субботние протесты в Хабаровске. Вместо этого пустили по трубам пропаганды про «молодежный форум территории смыслов» и приветствие Путина, про вирус в Америке, митинги в Израиле против карантина.

Что же вы так испугались? Почему сели в такую глухую оборону? Где же наступление, атака?

Надо было обязательно показать!

Но только выдать протестный митинг и шествие за Фургала за что-то другое – объявить, что граждане в Хабаровске вышли приветствовать принятие поправок в Конституцию. Празднуют уже неделю, не могут остановиться. Выходят в выходные, будни, после работы, ночью. И еще граждане благодарят Путина за то, что арестовал Фургала. Звук не давать, митинги показать издалека. Дать прямое включение какого-нибудь корреспондента с подходящим текстом.

Опыт уже есть.

Две недели назад «Первый канал» выдал съемки 2017 года ритуального хоровода Осухай в Якутии за свежие торжества по случаю принятия путинских поправок. Когда первоканальи были пойманы с поличным на фальсификации, сюжет с сайта тихо удалили. Испугались. А напрасно!

Следовало сообщить, что еще в 2017 году жители Якутии жаждали поправок в Конституцию и писали письма Терешковой. И тот Осухай был в честь Солнца-Путина:

«Танцуя этот ритуальный хоровод и повторяя слова за запевалой, ритмично двигаясь по направлению Солнца, люди как бы возносились к небесам: очищалась душа, все невзгоды оставались позади, а впереди ждали удача и успех».

Вот и с Хабаровском стоило проделать нечто подобное – сообщить, к примеру, что праздник обнуления из Якутии добрался, наконец, до Дальнего Востока, и скоро покатится дальше – вплоть до Великой Китайской стены. И, может быть, даже перемахнет ее зубчатые стены, ошеломив китайских товарищей.

СерпомПо





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.05 / Мнение: Путин похоронил выборы?

23.06 / Гогунский из “Универа” о разводе Харламова и Асмус: Отказаться от хайпа на семейной драме

21.06 / Мнение: Самопожертвование? Вот оно!

13.06 / Популярная актриса отбила мужчину у законной жены: Мое спасение от всего

26.05 / Политолог Владимир Евсеев заявил, что Украина не имеет будущего

02.07 / За изменение конституции проголосовало 76% проголосовавших

14.05 / HR-эксперт Баскина перечислила недостатки обладателей нескольких профессий

29.04 / Ученые: В состоянии стресса набор веса происходит быстрее

07.06 / Странное существо-палочка Стикмен попало на камеру видеонаблюдения

13.06 / Супруга Паши Техника волнуется за психическое состояние рэпера

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска