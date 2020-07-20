Минобороны завершило испытания вакцины от коронавируса

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20.07.2020, 7:30, Новости дня

Минобороны РФ и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи успешно завершили фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса с участием добровольцев на базе Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко, сообщили в министерстве.

«Утром 20 июля вторая группа в составе 20 добровольцев выписана из военного госпиталя. Перед выпиской добровольцы в соответствии с протоколом исследования прошли итоговое обследование и сдали контрольные анализы крови. Имеющиеся результаты анализов однозначно показывают выработку у всех добровольцев иммунного ответа в результате вакцинации», – сообщили в российском военном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что никаких побочных эффектов, осложнений или нежелательных реакций, жалоб на состояние здоровья у добровольцев не выявлено, передает ТАСС.

«Для подтверждения достигнутого положительного эффекта, безопасности и переносимости вакцины все добровольцы на 42-е сутки после первой вакцинации вновь пройдут контрольное обследование», – говорится в сообщении.

Полученные при испытаниях данные будут переданы для обработки в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии для оценки и подготовки к госрегистрации вакцины.

В Минобороны подчеркнули, что испытания вакцины проведены в полном соответствии с действующим законодательством и научной методологией, без каких-либо попыток сокращения сроков исследования.

15 июля в Минобороны сообщили, что первая группа добровольцев – участников испытаний вакцины от коронавируса, проводимых ведомством и центром Гамалеи – выписана из госпиталя имени Бурденко.

В пресс-службе ведомства сообщили, что данные исследований позволяют говорить о безопасности и хорошей переносимости вакцины.





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