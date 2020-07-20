Провидец рассказал о возможности примирения Любови Успенской с дочерью

20.07.2020, 7:09, Разное

Рунический провидец Игорь Вечерский оценил вероятность нормализации отношений между Любовью Успенской и ее дочерью Татьяной Плаксиной. После обвинения матери в жестоком обращении в прямом эфире Татьяна Плаксина уехала в США к отцу, а у Любови Успенской начались проблемы в личной жизни.

По словам Игоря Вечерского, возможность нормализации отношений между дочерью и матерью существует, но для этого Любовь Успенская должна съездить к ней в США. Сколько ей времени понадобится, чтобы помириться с Татьяной Плаксиной, провидец точно сказать не в состоянии.

Кроме того, Игорь Вечерский считает, что на сегодняшний день в личной жизни Любови Успенской нет места для новых отношений, для этого должно пройти время. Ранее певица заявляла, что ее житель должен быть умным, красивым, заботливым и сильным, но такого она еще не встречала.