Мексиканский штат Тамаулипас уже полвека не подвергается атаке ураганов: Люди говорят, что его защищают пришельцы

20.07.2020, 7:05, Разное

Теории о том, что доброжелательные инопланетяне следят за нами лишь для того, чтобы спасти человечество от полного уничтожения, пока мы сами не "дорастем" до нужного уровня, становятся все более популярными.

Они "объясняют", почему НЛО так часто видят над атомными электростанциями, действующими вулканами или во время вооруженных конфликтов. Они наблюдают и контролируют эти объекты, чтобы не произошло большой катастрофы.

Но в Мексике под защитой инопланетян вот уже более полувека находится целый регион – это штат Тамаулипас, расположенный на берегу Мексиканского залива.

Его территория составляет более 79 тысяч км², численность населения около 3,2 млн. человек, а криминальная обстановка такова, что многие другие мексиканские штаты на его фоне выглядят совершенно безопасными.

При этом из-за своего расположения до 1967 года крупные прибрежные города этого штата регулярно подвергались атаке сильнейших ураганов. А потом "как отрезало".

До сегодняшнего дня Тамаулипас каким-то невероятным образом защищен от ураганов, они или обходят его стороной или доходят до него уже сильно ослабевшими.

Нынешний сезон не стал уникальным, по словам метеорологов ураганы 2020 года уже надвигаются и в прошедшие выходные был зафиксирован первый сильный атлантический ураган, который получил имя Эдвард.

Синоптики прогнозируют, что от Эдварда пострадает множество городов на побережье Мексиканского залива, но города Сьюдад-Мадеро и Тампико в штате Тамаулипас снова окажутся в безопасной зоне.

Это кажется невероятным, учитывая, что до 1967 года Сьюдад-Мадеро регулярно подвергался страшным разрушениям от ураганов. К примеру, в 1955 году от урагана Хильда, а в 1966 году ураган Инес сначала разрушил Гаити и Кубу, а потом набросился на Тамаулиспас, где оставил без крова около 84 тысяч человек и убил свыше 80 человек.

Последствия разрушений в пригороде Тампико от урагана Инес в 1967 году

А потом произошло нечто, что до сих пор является не просто странным событием в истории, а памятной датой, о которой помнят многие местные жители, а также группа активистов-уфологов.

7 августа 1967 года в ночь на воскресенье сразу несколько жителей Тампико и Сьюдад-Мадеро увидели "флот НЛО", который пересек небо штата с юго-запада на северо-восток, чтобы скрыться в воде, неподалеку от берега. Сейчас говорят, что в этом месте у них находится подводная база.

Это были первые местные наблюдения подобного рода и эти НЛО в том числе зафиксировала диспетчерская вышка местного аэропорта.

Диспетчер Хосе Кастильо в ту ночь записал в журнале: "Было обнаружено девять неопознанных летающих объектов. Они были светящимися и оставляли яркий след. Иногда за объектами виднелся бледно-зеленый и фосфоресцентный свет. Было установлено, что объекты не являются летательными аппаратами, созданными людьми".

В 2017 году, когда с момента этого события прошло 50 лет, местные газеты посвятили ему свои страницы и так же подивившись тому, что с тех лет регион больше не подвергался атакам ураганов.

Группа уфологов Тамаулиспаса заявляет, что некоторые из местных жителей за эти 50 лет стали получать необычные сообщения от инопланетян, то есть стали контактерами. По мнению этих людей, инопланетяне рассказали им, что они закопали на берегу специальные металлические стержни из особых сплавов. Именно эти стержни, якобы, и защищают прибрежные города штата от ураганов.

А потом тут появился даже ежегодный праздник "День Марсиан". во время которого люди славят пришельцев и даже устанавливают скульптуры в их честь. И конечно же тут регулярно наблюдают НЛО в небе или странные оптические явления.

Этот круглый святящийся объект был заснят с разных точек над Сьюдад-Мадеро 12 октября 2019 года.

Недавно The Guardian опубликовала интервью с Хуаном Карлосом Рамоном Лопесом Диасом – президентом Ассоциации исследований НЛО в Тамаулиспасе, который рассказал, что он лично посещал подводную базу пришельцев через "астральную проекцию".

Он называет эту базу словом Амупак (Amupac), говорит, что база была построена вскоре после урагана 1967 года, при этом он считает, что регион надежно защищен не пришельцами, а особым силовым полем, которое создают сами уфологи и верующие в НЛО люди – "Коллективный разум".

Некоторые местные жители уверены в том, что инопланетяне действительно взяли регион под свою защиту, но не из-за своей любви к людям, а потому что сильные ураганы представляли опасность для их подводной базы.