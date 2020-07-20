Гигантские китайские моллюски захватили Волгу

20.07.2020, 7:05, Разное

В некоторых российских реках были обнаружены ранее несвойственные этим водоемам огромные китайские моллюски видов Sinanodonta lauta и Sinanodonta woodiana.

"Захватчиков" нашли биологи Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лаверова Уральского отделения РАН в Архангельске.

Эти виды моллюсков не просто так называют гигантскими, размер их раковин достигает 20-25 см. Форма раковины – вытянутый овал с закругленными концами.

Казалось бы, что это совсем даже неплохая новость, ведь китайские беззубки вполне съедобны и за приятный вкус их даже называют речными устрицами. Однако они представляют огромную опасность для пресноводной рыбы, так как их личинки являются паразитами.

Фото: Kim, Hyun-tae/CC BY-NC-SA 4.0

Личинки китайских беззубок (глохидии) прикрепляются к жабрам рыб и таким образом питаются. Когда таких паразитов на молодой рыбе много, она задыхается, а на взрослой приводят к ухудшению ее здоровья.

Также китайские "захватчики" вытесняют местных моллюсков, которые намного мельче в размерах.

Гигантских китайских "нелегалов" выявили в таких российских реках как Волга, Обь и Енисей. Предположительно, они попали туда из Казахстана через фирмы, занимающимися разведением рыб. В 1973 году китайских беззубок нашли в озере Балхаш (Казахстан), куда они попали из китайских рек во время проекта заселения рек Казахстана толстолобиком, карпом и амурским бычком.

В Волге китайских беззубок нашли в 2019 году, но согласно исследованиям, они начали там размножаться еще в начале 2000-х годов. Теплая вода Волги оказалась крайне благоприятная для китайских беззубок, которые в Енисее и Оби размножаются лишь в местах, куда сбрасывается теплая вода с ТЭЦ.

Фото: Kim, Hyun-tae/CC BY-NC-SA 4.0

Российские ученые крайне встревожены таким открытием. Вся Нижняя Волга оказалась заражена китайскими беззубками:

"Уже сегодня можно говорить о сильном преобразовании водных биоценозов Нижней Волги из-за появления этих чужеродных видов. Это может привести к катастрофическим последствиям для экосистем, поскольку массовые поселения таких крупных беззубок могут способствовать вымиранию местных видов моллюсков и других беспозвоночных, сокращению кормовой базы бентосоядных рыб и снижению численности фитопланктона", – сообщил Иван Болотов, директор Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лавёрова УрО, член-корреспондент РАН.

Бентосоядные рыбы это те рыбы, которые питаются придонным кормом, их пищу составляют черви, личинки и моллюски. При этом они являются основой промыслового лова Волжского бассейна.

По мнению ученых, резкое сокращение осетровых рыб в Волге как раз связано с тем, что личинки гигантских моллюсков стали паразитировать на молодых рыбах, которые к подобным нападениям были совсем не подготовлены.

Уже сейчас на Нижней Волге в районе Астрахани доля китайских беззубок составляет около 20%-40% от общего количества обитающих на дне двустворчатых моллюсков.

Что делать с таким нападением, ученые пока не знают. Они лишь призывают провести более масштабное исследование, чтобы выявить полных обхват этой проблемы. При этом данные моллюски в России пока не рассматриваются как промысловые.

По материалам news.mail.ru