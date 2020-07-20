Американские ученые отслеживали сигналы «мобилок» на военных объектах РФ

20.07.2020, 7:05, Разное

19 Июля, 2020

В рамках проекта ученые использовали данные GPS из открытых источников, в частности, базы данных Locate X платформы Babel Street.

Исследовательская группа из Университета штата Миссисипи в рамках научного проекта отслеживала сигналы мобильных телефонов, поступающих с военных объектов в Восточной Европе, пишет The Wall Street Journal.

Ученые, в частности, отслеживали передвижение владельцев сотовых телефонов, находившихся на полигоне ВМФ РФ в Неноксе Архангельской области в августе минувшего года. По данным издания, группа идентифицировала 48 мобильных устройств, находившихся там 9 августа. Позднее часть этих телефонов якобы переместилась в Москву и Санкт-Петербург, а также на закрытые военные объекты в Северодвинске и Архангельске. Кроме того, один из телефонов переместился в Азербайджан, а еще один – на Кубу.

В рамках проекта ученые воспользовались данными GPS из открытых источников, которые фиксируют мобильные приложения потребителей, а потом продают в маркетинговых целях. В проекте использовалась база данных сервиса Locate X платформы Babel Street. Сервис Locate X предоставляет полученные из маркетинговых источников рекламные данные разведслужбам, правоохранительным органам и военным для целей мониторинга. Как отмечает WSJ, в условиях использования сервиса присутствует пункт, согласно которому клиенты не имеют права разглашать существование Locate X.

Представитель подразделения Армии США Эдрик Томпсон (Edric Thompson) подтвердил, что Пентагон финансирует этот проект, поскольку он «обладает хорошим потенциалом применения для обмена информацией между солдатами».

По словам Томпсона, сбор данных о местоположении сотовых телефонов разрешен правилами Армии США в случае, если собираемая информация не включает персональные сведения владельцев мобильных устройств. Он отметил, что исследование ученых также включает анализ «этических и политических последствий» использования таких данных, что поможет военным в будущем.