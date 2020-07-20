 

Промышленность заплатит 5 млрд грн за повышение тарифа на передачу электроэнергии – президент “Укрметаллургпрома”

20.07.2020, 6:50, Новости дня

Из-за повышения тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии дополнительные расходы промышленности составят 5 млрд грн в год. Об этом заявил президент объединения “Укрметаллургпром” Александр Каленков в комментарии “ГОРДОН”.

“Повышение тарифов – это миллиарды и дополнительные расходы, совершенно необоснованные, на промышленность, ну и на коммунальные службы, на водоканалы, на всех. Суммы там огромные. По году это миллиарды гривен. Только металлурги заплатят несколько миллиардов, а общие затраты дополнительные – больше 5 миллиардов”, – сказал Каленков.

По его мнению, поднятие тарифов в условиях нынешнего кризиса обернется серьезными потерями для государства в целом, которое недополучит значительные суммы отчислений в бюджет.

“Нет никаких ни экономических, ни логических оснований перекладывать это бремя на промышленность. Тем более во время коронакризиса… В результате бюджет государственный потеряет еще больше. Потому что промышленность уменьшит объемы производства из-за того, что у нее себестоимость растет, еще дополнительно к тому, что уже уменьшилось. И меньше закупит электроэнергии”, – подчеркнул Каленков.

По его мнению, решение НКРЭКУ о повышении тарифов должно быть пересмотрено и правительству следует вмешаться в ситуацию.

11 июля НКРЭКУ приняла решение, согласно которому с 1 августа тариф на передачу электроэнергии оператора Объединенной энергосистемы Украины госкомпании “Укрэнерго” будет увеличен на 54,6% – с 155,4 грн/МВт-ч до 240,23 грн/МВт-ч (без НДС).

Повышение тарифа на электроэнергию более чем на четыре – пять центов за кВт увеличит себестоимость продукции предприятий-экспортеров, что снизит их конкурентоспособность на мировых рынках, отметил экономист Сергей Блинов.

Вице-президент Ассоциации водоканалов Украины “Укрводоканалэкология” Ольга Бабий заявила, что повышение тарифов “Укрэнерго” на передачу электроэнергии приведет к росту тарифов на воду, пишет “РБК-Украина”.

Кабинет Министров должен вмешаться в инициативу НКРЭКУ, заявил народный депутат от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко, комментируя планы регулятора.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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