Мнение: Профессиональный эстонский медик

20.07.2020, 6:49, Разное

Телефон эстонского наемника Миколы Илина продолжает радовать.

В ВатсАпе обнаружена переписка и фотографии посвященная покупке наркотиков покойным "эстонским медиком" у некоего Артура Пенкина.

(есть еще десятка два таких же скринов о переводе средств Артуру Пенкину за различные наркотики)

Сразу видно профессионального медика. По факту, военные ДНР пресекли деятельность рецидивиста занимавшегося оборотом наркотиков на оккупированной территории Донецкой Народной Республики.

Для МВД Украины намек – некто Артур Александрович Пенкин системно торгует наркотиками в зоне ООС. Хотя если дилер заносит долю кому надо, то…тогда это была российская агрессия против украинских фармацевтов.

Плюс видео вытаскивания трупа Илина с места подрыва военными ДНР https://twitter.com/Goodwin87957367/status/1284806226098958336

Кстати, если предположить, что он ходил на дело под кайфом, это может объяснить его забег через потенциально опасный участок, что и привело к его встрече с противопехотной миной.