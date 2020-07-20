Саакашвили предупредил о планах «феодалов» с «армиями» отколоться от Украины

20.07.2020, 6:30, Новости дня

Местные власти могут развалить Украину, сообщил глава украинского исполнительного комитета национального совета реформ Михаил Саакашвили.

Он предупредил, что силы, которые оказались «подвинуты» нынешней властью, готовят «большой реванш». Саакашвили подчеркнул, что «местным феодалам отдали весь бюджет», теперь они «с жиру бесятся», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».

По его мнению, 80% средств эти чиновники «украдут», а на остальные деньги создают «частные армии». Так, в Одессе есть «муниципальная охрана, просто обычные головорезы, «титушки», которые ходят в форме и с оружием, и финансируются за счет бюджета».

Саакашвили заявил, что «часть из них готовится к отколу от Украины». Он опасается, что «Украину в этой форме можно потерять, если чего-то резко не делать».

«А другая часть готовится одержать реванш в Киеве», – сказал он.

Напомним, Украина проигнорировала требование Грузии не назначать на официальную должность Саакашвили, который заочно осужден в Тбилиси на три и шесть лет лишения свободы за коррупцию и превышение служебных полномочий.



