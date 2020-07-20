 

Саакашвили предупредил о планах «феодалов» с «армиями» отколоться от Украины

20.07.2020, 6:30, Новости дня

Местные власти могут развалить Украину, сообщил глава украинского исполнительного комитета национального совета реформ Михаил Саакашвили.

Он предупредил, что силы, которые оказались «подвинуты» нынешней властью, готовят «большой реванш». Саакашвили подчеркнул, что «местным феодалам отдали весь бюджет», теперь они «с жиру бесятся», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».

По его мнению, 80% средств эти чиновники «украдут», а на остальные деньги создают «частные армии». Так, в Одессе есть «муниципальная охрана, просто обычные головорезы, «титушки», которые ходят в форме и с оружием, и финансируются за счет бюджета».

Саакашвили заявил, что «часть из них готовится к отколу от Украины». Он опасается, что «Украину в этой форме можно потерять, если чего-то резко не делать».

«А другая часть готовится одержать реванш в Киеве», – сказал он.

Напомним, Украина проигнорировала требование Грузии не назначать на официальную должность Саакашвили, который заочно осужден в Тбилиси на три и шесть лет лишения свободы за коррупцию и превышение служебных полномочий.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.06 / Меркель заявила о самой тяжелой экономической ситуации в истории ФРГ

29.05 / Роспотребнадзор опубликовал инструкцию, как пройдет голосование по поправкам к Конституции

11.06 / Зеленский назначил командующим ВМС крымчанина

01.07 / “Россия – страна возможностей” поздравила лучших выпускников вузов, занимавшихся волонтерством

06.07 / Убитым в Австрии россиянином оказался выходец из Чечни

19.07 / В Анкаре сообщили о решении закрыть иконы Айя-Софии во время первой молитвы

13.05 / Эксперт: В режиме самоизоляции Москва стала полигоном для новых технологий управления

29.06 / Предложен еще один вариант использования материнского капитала

04.07 / В США за сутки коронавирусом заразилось более 53 тыс. человек

31.05 / В Подмосковье разрешили ходить в храмы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска