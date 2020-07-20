 

Из-за обвинений во лжи Микки Рурк пообещал «жестоко опустить» Роберта Де Ниро

20.07.2020, 6:30, Разное

После публичного обвинения во лжи голливудский актер Микки Рурк пообещал при встрече «жестоко опустить» ноющего Роберта Де Ниро. Артист на своей странице в Instagram-аккаунте опубликовал фотографию молодого Роберта Де Ниро, а под ней написал угрозы.
Микки Рурк признался, что его возмутило интервью коллеги, которое он дал одному из ведущих издательств. В нем Роберт Де Ниро назвал его «лжецом, несущим чушь». По словам актера, его никто еще лжецом не называл, поэтому Рурк пообещал всеми родственниками и собаками, что при встрече с «мистером-крутым-только-на-экране» он непременно «жестоко опустит» его.

Конфликт между Микки Рурком и Робертом Де Ниро длится более 30 лет. Актеры поссорились на съемочной площадке фильма «Сердце ангела» в 1987 году. Микки Рурк тогда заявил о высокомерном поведении Роберта Де Ниро, а недавно он обвинил актера в том, что ему не удалось сняться в «Ирландце» Мартина Скорсезе из-за ультиматума, который Роберт Де Ниро поставил режиссеру.





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