Рыбин и Сенчукова рассказали о решении своих финансовых проблем

20.07.2020, 6:09, Разное

Российские музыканты Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова признались, что им удалось справиться с финансовыми проблемами, возникшими на фоне пандемии коронавируса. Гастроли еще не начались, поэтому супруги ждут их возобновления, но сложный этап уже остался позади.

По словам Сенчуковой, о вставании на «прежние рельсы» пока речи не идет, поскольку «затишье» в плане концертов продолжается. Но они уже начали получать заказы и на их основе строить планы. Однако музыканты отказываются брать предоплату из-за вероятности того, что все их приготовления могут отменить.

На сегодняшний день Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова выступают в формате онлайн. Они дают удаленные концерты, из-за чего вновь столкнулись с дефицитом времени, что им не удается посмотреть фильм или повидаться с 21-летним сыном. Недавно супружеская пара выступила на «Славянском базаре».