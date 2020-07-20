Разрешение кризиса в “зеленой” энергетике остается за президентом – глава Украинской ветроэнергетической ассоциации

20.07.2020, 5:46, Новости дня

Разрешение кризиса в сфере “зеленой” энергетики и принятие в Верховной Раде законопроекта №3658 о сокращении “зеленых” тарифов зависит от позиции президента Украины Владимира Зеленского, заявил в комментарии порталу “Энергореформа” глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков.

“Если президент не вмешается в ситуацию, то принятие закона об изменении условий поддержки возобновляемой энергетики может затянуться на месяцы и привести к банкротству отрасли. Заседания комитета Рады по энергетике и самого парламента по этому вопросу могут переноситься еще долгое время”, – сказал он в комментарии сайту во время митинга представителей отрасли в поддержку ВИЭ в правительственном квартале 17 июля.

Эксперт убежден, что принятие законопроекта о реструктуризации “зеленых” тарифов с учетом правок представителей солнечной генерации – это оптимальный сценарий развития событий и он в интересах и государства, и отрасли.

“Если будет учтена часть правок по СЭС и законопроект будет принят, то ситуация уравновесится, начнет стабилизироваться возобновление финансирования, достроятся солнечные и ветростанции, а дальше все зависит от “зеленых” аукционов, которые и определят реальную цену на электроэнергию, на какую инвесторы готовы будут заходить в Украину”, – отметил он.

Если же Рада примет большинство поданных нардепами поправок, это превратит законопроект в “непонятный документ, который еще больше навредит инвестиционному климату и законодательному процессу”, считает Конеченков.

“Ситуация с законопроектом лишний раз доказывает, что сегодня нет прозрачности, нет честного подхода в законотворчестве, а решения принимаются по воле промышленных групп, цель которых в данном случае – остановить “зеленую” энергетику и довести отрасль до дефолта”, – сказал глава профильной ассоциации.

3 июля Рада проголосовала за этот законопроект в первом чтении. Голосование по второму чтению перенесли с 17-го на 21 июля.

Экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк в своем Facebook опубликовал ссылку на новость о том, что якобы нардеп от “Слуги народа” Андрей Герус обсуждал с нардепом от группы “За майбутнє” Игорем Палицей, которого в СМИ связывают с бизнесменом Игорем Коломойским, поправку к законопроекту о снижении тарифа на 40–50%.

Инвесторы заявляли, что принятие решений, не согласованных в меморандуме, заставит их обращаться в международные арбитражи. По подсчетам Центра Разумкова, общая сумма убытков для Украины в арбитражах может достигать 250 млрд.

Секретариат Энергетического сообщества положительно оценил подписание меморандума между правительством и инвесторами в “зеленую” энергетику и подготовку законопроекта №3658. В заявлении было сказано, что для решения проблем “зеленой” энергетики и сохранения инвестиционного климата Украины законопроект должен быть принят в парламенте до каникул, которые начинаются в середине июля.

В начале июля конгрессмены США призвали президента Украины Владимира Зеленского достичь результата в переговорах с инвесторами в “зеленую” энергетику и помочь закрепить уже существующие договоренности законодательно, писал “Укринформ”.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, законодательное внедрение положений меморандума позволит Украине сэкономить около 2 млрд евро до 2030 года. Также он отметил, что предлагаемый для принятия в парламенте законопроект должен полностью базироваться на положениях, которые прописаны в меморандуме.

Энергетическая отрасль Украины переживает кризис, государственные компании на рынке электроэнергии накопили многомиллиардные долги. В частности, долги государственного “Гарантированного покупателя” перед инвесторами в “зеленую” энергетику превысили 17 млрд грн.