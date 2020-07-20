 

Мнение: “Термит” в Тобруке

20.07.2020, 5:45, Разное

Силы Хафтара провели в Тобруке испытания противокорабельной ракеты "Термит" советского производства.
Недвусмысленный сигнал для турок, что их фрегаты у побережья Ливии теоретически могут статью целью для старой советской ракеты.
Из фотографий трудно установить откуда у ЛНА эта ракета – из старых запасов полковника Каддафи или же кто-то из спонсоров подбросил.

В стародавние времена такой ракетой египтяне потопили израильский эсминец "Эйлат".

При удачном попадании такая ракета может стать смертельной для относительно небольших кораблей.
Другой вопрос, что у нее ограниченная дальность, да и против современных систем борьбы с ракетами ей будет тяжеловато.

Источник: Colonel Cassad





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