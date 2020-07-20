Трамп припугнул США судьбой Венесуэлы

20.07.2020, 5:30, Новости дня

Если президентом США станет Джозеф Байден, страну ждет судьба Венесуэлы, сообщил действующий лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Трамп считает, что Байден «уничтожит» США, но сделает это не «своими руками», Соединенные Штаты будут уничтожены «радикальными левыми».

Как сообщил Трамп, «это та же самая идеология, которая охватила Венесуэлу, одну из самых богатых стран в мире», передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

«Теперь у них нет ни воды, ни еды, ни медицины», – сообщил Трамп.

Напомним, Трамп заявил, что «радикальные левые демократы полностью контролируют Байдена».