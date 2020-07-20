«Прислушивайтесь к голосу сына»

20.07.2020, 5:30, Разное

20-летний призывник Росгвардии умер от «неизвестной болезни». Родителям отказались показать тело и запретили вскрывать гроб.

Вчера в Туапсе похоронили 20-летнего Глеба Чуйко, который скончался от неустановленного заболевания спустя две недели после призыва. О трагедии «Новой газете» рассказали родственники погибшего. По их словам, Глеба Чуйко из Туапсе призвали 2 июля — собрали всех и отвезли на сборный пункт в Краснодар.

Глеб Чуйко. Фото предоставлено родственниками

— Он настроился на армию, даже не думал от нее прятаться. Техникум закончил, диплом на руки получить не успел. Месяц почти ходил в военкомат, проходил все эти медкомиссии. Его признали здоровым, годным к службе. Второго числа (2 июля) их всех (призывников) отвезли в «девятку» в Краснодар (ГБУЗ «Городская поликлиника №9 г. Краснодара» — прим.), взяли анализы на «корону». Он у меня не болел, — рассказывает мать погибшего Ольга Чуйко.

Служить Глеба отправили в войсковую часть №3662 Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ в Сочи — это около 100 километров от Туапсе. Последний раз родители разговаривали с сыном 5 июля. Глеб сказал, что у них забирают телефоны и будут выдавать только по выходным и праздникам.

— А потом шестого числа позвонил, кажется, их ротный, — вспоминает мама Глеба. — Он подтвердил, что телефоны у детей забирают, но они будут следить, чтобы те отзванивались родителям. Еще сказал нам прислушиваться к голосу и интонациям сына, чтобы вовремя узнать, есть ли какие жалобы.

Не дождавшись обещанного звонка ни в субботу 11 июля, ни в воскресенье 12, родители забеспокоились. Как позже выяснилось, не зря.

Приблизительно в это время Глеб Чуйко уже был в тяжелом состоянии, решался вопрос о его госпитализации.

Врачи инфекционной больницы Дагомыса (Сочи) рассказали, что юношу к ним привезли в понедельник, подключили к аппарату ИВЛ, но 13 июля в 20 часов 30 минут он умер.

В свидетельстве о смерти значатся сразу три причины:

Отек мозга

Внутрисердечный тромбоз, не классифицированный в других рубриках

Пневмония не уточненная.

Свидетельство о смерти Глеба. Фото предоставлено родственниками

— Нам позвонили в ночь на 14, и утром мы уже были в пятой инфекционной больнице в Дагомысе. Хотели увидеть тело сына — нам отказали. Причины не объяснили. Потом поехали в его часть. С нами разговаривал командир роты. Рассказал, что сын несколько дней лежал в санчасти, а в понедельник ему стало сильно хуже. Его повезли в поликлинику при части, сделали компьютерную томографию, которая показала двустороннюю пневмонию. Оттуда сразу направили в инфекционную больницу, подключили к аппарату ИВЛ. Первое вскрытие показало вот это — отек мозга, тромбоз и непонятная пневмония. 16 июля было повторное вскрытие, его результатов мы пока не знаем, — говорит Ольга Чуйко.

Она рассказала, что врачи не стали одевать труп, привезенные вещи пообещали просто положить в гроб. Тело призывника в Туапсе привезли утром 18 июля.

— Привезли в закрытом гробу и запретили открывать, — рассказала Ольга Чуйко «Новой газете».

— Говорят, это «ковид», «зачем вы будете рисковать». И тогда в больнице нам начали объяснять, что, скорее всего, у него был ковид, и кашель у него был.

Говорят, что он мог заразиться еще до призыва, что «14 дней» и все такое. Но с ним вместе было 50 призывников — что с ними? Все его друзья, с кем он общался до армии, мы все здоровы — как так?

Похороны Глеба. Фото предоставлено родственниками

Родители Глеба возмущены тем, что офицеры не сообщили им о болезни сына. Ведь до принятия присяги он не считается военнослужащим, даже спасать парня повезли не в военный госпиталь, а в обычную «гражданскую» больницу.

— Почему нельзя было позвонить нам? — возмущается Ольга Чуйко. — Всё это время его телефон был выключен. Видно, что его включили, когда он уже был мертв — нам пришла «эсэмэска» в 1:33, что «абонент в сети». Потом опять выключили. Наш ребенок был здоров, когда его забирали в армию. Почему не дали увидеть тело? Мне кажется, что коронавирус — это просто удобная отмазка.

Официально в Росгвардии о коронавирусе не говорят.

ОТВЕТ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЮЖНОГО ОКРУГА РОСГВАРДИИ

В результате тяжелого скоротечного заболевания в больнице города Сочи скончался военнослужащий, призванный из города Туапсе. Причину смерти 20-летнего новобранца устанавливают специалисты медицинского учреждения. Под личным контролем командующего округом проводится служебная проверка обстоятельств, которые привели к необратимым последствиям и смерти, наступившей 13 июля. Командование округа и воинской части выражают соболезнования родным и близким военнослужащего. Родственникам будет оказана вся необходимая помощь в захоронении, оформлении полагающихся выплат и решении других социальных вопросов.

Согласно государственному контракту обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии РФ в 2018-2020 годах от 24 апреля 2018 г. № 0195400000218000042, в случае гибели (смерти) застрахованного лица в период прохождения военной службы его родственники могут рассчитывать на выплату в размере 2 562 112 руб 32 копейки.

Принять присягу и официально стать военнослужащим срочной службы Глеб Чуйко не успел.

Елена Романова

Собкор «Новой»