Мнение: О п***це про CoVID-19

20.07.2020, 5:20, Разное

Никому не хочется излишней экспрессии. Ни в заголовках, ни, тем более, в тексте. Но реальность превосходит ожидания, увы.

И вот так получается, что в описании достижений российского Минобороны без такой лексики не обойтись. Иначе психика сломается.

Вот что было в новостях.

Минобороны России завершило испытания вакцины от COVID-19 на добровольцах. По информации ведомства, у волонтёров выявили необходимые антитела к коронавирусу, также исследования показали, что человек хорошо переносит компоненты препарата.

«Учёным еще предстоит огромный пласт аналитической работы, составление итоговых отчетов, представление результатов, государственная регистрация вакцинного препарата. Но уже сейчас имеющиеся данные анализов подтверждают, что в результате вакцинации у добровольцев выявлены необходимые антитела к коронавирусу, а компоненты вакцины безопасны и хорошо переносимы человеком», — подвёл итоги клинических испытаний начальник 48 ЦНИИ войск РХБ защиты Вооруженных Сил РФ член-корреспондент Российской академии наук, доктор биологических наук, профессор, полковник медицинской службы Сергей Борисевич в интервью газете «Красная звезда». Он также сообщил, что антитела, дающие организму иммунитет к коронавирусу, сохранятся после введения вакцины надолго. «Возможности платформы, на которой до этого были разработаны две вакцины против лихорадки Эбола и вакцина против Ближневосточного респираторного синдрома, позволят длительно поддерживать защитный титр, вырабатываемый после иммунизации», — резюмировал Сергей Борисевич.

Это, конечно, сложно укладывается в голове: Минобороны экспериментирует на добровольцах из числа призванных военнослужащих. Но слова из песни не выкинешь. Так и происходит в армии сейчас.

Вам не претит такая вакцина? Или цель оправдывает средства?