Жители Нижегородской области не обращались к врачам из-за запаха газа

20.07.2020, 5:08, Новости дня

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал жалобы на запах газа в Нижнем Новгороде.

Он сообщил, что в связи с инцидентом «мобилизована» система здравоохранения, но в больницы города по этому поводу никто не обращался, передает РИА «Новости».

Как сообщил Никитин, по предварительным данным, «ничего ядовитого в воздухе не было».

Напомним, в МЧС прокомментировали возникновение запаха газа в Нижнем Новгороде.