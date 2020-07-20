Жители Нижегородской области не обращались к врачам из-за запаха газа

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20.07.2020, 5:08, Новости дня

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал жалобы на запах газа в Нижнем Новгороде.

Он сообщил, что в связи с инцидентом «мобилизована» система здравоохранения, но в больницы города по этому поводу никто не обращался, передает РИА «Новости».

Как сообщил Никитин, по предварительным данным, «ничего ядовитого в воздухе не было».

Напомним, в МЧС прокомментировали возникновение запаха газа в Нижнем Новгороде.





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