 

“Паша, что будем делать, как власть захватывать?” НАБУ представило фильм о судьях Окружного админсуда Киева. Видео

20.07.2020, 4:43, Новости дня

17 июля в НАБУ уведомили, что вручили подозрение Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351² (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка.

18 июля Вовк заявил, что ему не сообщали о подозрении.

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Видео: NABU / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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