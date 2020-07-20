Мнение: “Как в 2010-м году”

20.07.2020, 4:42, Разное

Лукашенко рассказывает десантникам из 103-й Витебской воздушно-десантной бригады об угрозе свержения существующей в Белоруссии власти ссылаясь на ситуацию 2010-го года.

Некоторые уже забыли, но в 2006 и в 2010 против Батьки бузили куда как сильнее, чем сейчас, если брать сугубо уличный протест.

Те протесты, помимо прочего, запомнились меметичной фоткой, породившей массу фотожаб.

PS2. Лукашенко на той же встрече заявил, что Бабарико рыдая начал давать показания.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на соответствующий фрагмент встречи Лукашенко с военнослужащими, который был показан на телеканале «Беларусь 1».

Как отметил глава Белоруссии, давать показания Бабарико стал после того, как ему отказали в регистрации кандидатом на выборы главы государства.

«И этот уже зарыдал, когда не зарегистрировали (кандидатом в президенты. — RT), зарыдал и начал показания давать», — цитирует его агентство.

Вместе с этим Лукашенко добавил, что в деле Белгазпромбанка «нет никакого политического заказа».

«Узником совести из них никто не станет, эти сидельцы, их там уже под 30 человек», — отметил глава страны.