 

Минюст потратил свыше 1,1 млрд рублей на выплаты по решениям ЕСПЧ

20.07.2020, 4:30, Новости дня

В 2019 году Минюст РФ выплатил свыше 1,1 млрд рублей по решениям Европейского суда по правам человека, информирует Счетная палата.

Для оплаты поступило более 1,2 тыс. решений ЕСПЧ. Осуществлены выплаты на общую сумму более 1,1 млрд рублей с учетом курсовой разницы – 66,8% «от утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 1,7 млрд рублей».

К 1 января было 10 неисполненных решений ЕСПЧ на сумму свыше 850 млн. В 2019 году их не оплатили, так как документы пришли слишком поздно, передает ТАСС.

Кроме того, в полном объемы были произведены выплаты по решениям российских судов на сумму 228,4 тыс. рублей.

Напомним, глава МИД Сергей Лавров заявлял, что предложение президента Владимира Путина о приоритете Конституции над международным правомне уникально, и Москва намерена выполнять все взятые на себя обязательства.





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