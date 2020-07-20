Волчий блюз*

20.07.2020, 4:25, Разное

И стало уже некого позвать на собак — остались только волки да снег.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая»

Из всей моей жизни, замечу между делом, — с отроческих дней до седин,

А также из российской истории в целом напрашивается вывод один.

Из всех ее застоев, отстоев и драк, топтаний в грязи или крови

Отчетливо следует: волка на собак, на собак в помощь не зови.

В помощь на гражданских не зови сапога, в помощь на вольняшек — зэка,

В помощь на внутренних — внешнего врага, даже со знаньем языка,

Варягов — хазарами, сговоров — сварами, водяры — рекламой анаши,

Потопов — пожарами, бессонниц — кошмарами, воров пандемией не глуши.

Этому учили Гомер и Низами: грешно отрываться от земли,

Волка не зови, медведя не зови, саблезубого тигра не зови.

Смотри, уже собаки уселись визави и воют на луну до зари, —

Но волка не зови, умри, а не зови, в тон подвывай, а не зови.

Россия прославлена свистом соловьиным, но больше палашом, палачом,

Клин вышибается не клином, а дрыном, сомнение — огнем и мечом,

Посадки приходят на смену карантину, на смену чуме — Наполеон,

На смену реформатору — допустим, кретину — приходит людоед-чемпион.

На дурня — тупица, на вора — кровопийца, на крысу — безумный крысолов,

Кому-то, допустим, не нравился Капица, — на смену выходит Киселев,

Кому-то, допустим, не нравится клопица — на смену приходит василиск,

И так все это будет лепиться, толпиться, пока оно Бога веселит.

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Сидит детоубийца, импозантный мужчина, — но входят голод, смута, поляк.

Сидит, допустим, Грозный, убивает сына, — но входят Сталин, Берия, ГУЛАГ.

Сидит, допустим, Брежнев, мемуары лабает, — но входит вереница братков.

Сидит, допустим, Путин, — но входит Хабаровск, а следом торопится Стрелков.

И самое печальное, что дело табак, подкрался вырожденческий век,

И стало уже некого позвать на собак — остались только волки да снег.

Сторож — слабак, караул ушел в кабак, посыльный — в центральный комитет,

Уже коронавирус сходил на собак, однако у них иммунитет.

И можно бы утешить бесполезных рубак, скитающихся местным жнивьем,

Что волки вырождаются обратно в собак, — но думаю, мы не доживем.

Стоят два барака среди буерака, над ними — небо-решето,

А если ты, допустим, не волк и не собака, то здесь тебя не держит никто.

Дмитрий Быков

обозреватель

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* Продолжение цикла блюзов, печатавшегося в «Новой газете» с 2016 года.