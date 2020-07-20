Полиция США объявила в розыск трех темнокожих мужчин после стрельбы в Вашингтоне

20.07.2020, 4:16, Новости дня

В Вашингтоне произошла стрельба, восемь человек пострадали, один погиб, трое темнокожих мужчин объявлены в розыск, сообщил глава полиции города Питер Ньюсэм.

«Судя по всему, это целенаправленный обстрел», – приводит его слова РИА «Новости».

Ньюсэм сообщил, что целью стрелявших были несколько человек. В больницы доставили девять человек, «один скончался», еще двое – «в серьезном состоянии». У всех пострадавших «огнестрельные ранения, не угрожающие жизни». Все пострадавшие – взрослые, среди них одна женщина.

Полиция разыскивает трех темнокожих мужчин, которые скрылись с места стрельбы на темной машине.

Напомним, случаи стрельбы в США – не редкость. Так, 4 июля сообщалось о стрельбе в торговых центрах в двух городах США.