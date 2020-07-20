 

В американском штате Иллинойс в результате стрельбы ранения получили 13 человек

20.07.2020, 3:40, Новости дня

19 июля в американском городе Пеория (штат Иллинойс) около 4.40 по местному времени (11.40 по Киеву) произошла стрельба, в результате которой ранения получили 13 человек. Об этом со ссылкой на полицию сообщило Peoria Public Radio.

Инцидент произошел на набережной в тот момент, когда там находилось около 200 человек.

Полицейская Эми Дотсон рассказала, что стрельба началась, как только там началась драка.

По ее данным, двух раненых в больницу увезли “скорые”, они находятся в тяжелом состоянии, но без угрозы жизни: мужчина с ранением в область шеи и женщина с ранением в спину.

Остальные 11 пострадавших приехали в медучреждение на личном автотранспорте.

Информации о причинах стрельбы пока нет. Полиция занимается расследованием.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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