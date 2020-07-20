Джемилев заявил, что Путин лично несет ответственность за пытки заключенных в Крыму

20.07.2020, 3:40, Новости дня

Ответственность за пытки удерживаемых в оккупированном Крыму лиц несет лично президент РФ Владимир Путин. Такое мнение лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев выразил в интервью YouTube-каналу “Без хайпу”, опубликованном 18 июля.

“Пытки – это дело такое, знаете… Я еще знаю, при советской власти, при [советском диктаторе Иосифе] Сталине, вопрос применения пыток решался на высшем уровне. То есть [глава НКВД Лаврентий] Берия, генеральный прокурор согласовывали это лично со Сталиным. Поэтому те пытки, которые проводятся на территории Крыма, а они проводятся очень часто. Поэтому все это согласовывается на высшем уровне и полную ответственность за это несет лично Путин”, – сказал он.

Джемилев отметил, что мало может назвать арестованных в Крыму, “которые по крайней мере не подвергались избиениям”.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.