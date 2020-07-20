 

Экс-кандидат в президенты Беларуси Цепкало ушел на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19 – Telegram-канал

20.07.2020, 3:40, Новости дня

Бывший кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало, которому Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации, ушел на самоизоляцию. Об этом 18 июля сообщил Telegram-канал HARBACEVIČ.

“Нет, он не покинул страну. Цепкало на самоизоляции в связи с “короной” – он контакт первого круга”, – говорится в сообщении.

“Радыё Свабода” напоминает, что политик не подал лично жалобу в Верховный суд на отказ в регистрации кандидатом в президенты, а отправил ее заказным письмом. Кроме того, его не было 17 июля на презентации объединенного штаба оппозиционных кандидатов – его представляла жена Вероника.

В штабе Цепкало информацию не подтверждают, но и не опровергают.

Центризбирком Беларуси забраковал больше половины подписей, которые дипломат, бывший посол Беларуси в США Цепкало собрал в поддержку своего выдвижения.

Всего ЦИК зарегистрировал пять кандидатов. Помимо действующего президента Александра Лукашенко, на пост главы государства претендуют сопредседатель объединения “Говори правду” Андрей Дмитриев, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, блогер Светлана Тихановская и лидер партии “Белорусская социал-демократическая грамада” Сергей Черечень.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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