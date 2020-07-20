 

Мнение: Сделал!

20.07.2020, 3:35, Разное

"Друг Реджеп" осматривает плоды своей победы в Соборе Святой Софии, которая давеча снова стала мечетью.
На грядущих выборах это безусловно добавит Эрдогану голосов среди исламского и националистического электората.
Кемалисты понятное дело будут недовольны, но кто их теперь спрашивает.

PS. И еще касательно Турции.
Сегодня пошли обильные слухи, что Шугалея и его напарника, которых держат в тюрьме в Ливии по обвинению в шпионаже, таки освободят при участии Турции и якобы их уже передали от ПНС Ливии туркам. Но пока что МИД РФ заявил, что никого пока не передавали.
Будем надеяться, что передача таки состоится в рамках традиционных кулуарных междусобойчиков с турками.

Источник: Colonel Cassad





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