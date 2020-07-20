Мнение: Банальщина: опять женщину нашли в чемодане

20.07.2020, 3:31, Разное

Я слышал от оперов простую такую историю из их практики про ужасающий вызов – людям и не снилось. Расскажу в двух словах. Но сначала об этой банальщине – чемодане с женщиной, про который все говорят… Все так перевозбудились вдруг по поводу старушки в чемодане в лесу у станции Радонеж. Эка невидаль. “Радонеж” – для меня родное место. Я там детство провел на дачах. Прекрасно знаю район… Но вернемся к телу женщины в чемодане. Да будет вам известно – находка классическая, раньше вообще массово в чемоданах и спортивных сумках расчлененка валялась по лесам.

Кстати говоря, платформа “Радонеж”, около с которой лесок, где нашли тело. Это – не лесок. Это перелесочек. Там регулярно мусор сваливают. Под него и ямки роют. На фото – сетка. Это себе огораживали участки люди давным-давно, но так и не поселились – пропали в конце 90-х, начале двухтысячных. Раньше платформа называлась “55 километр”. Сразу за ней начинается деревня Репихово. Тело принесли либо с дач поселка Абрамцева, либо – из деревни. Дачники тоже могут хорошо отдохнуть и труп в чемодан спрятать, но я думаю – искать надо в Репихово.

Хотя есть еще варианты.

Точка на карте нарисована. Я ее видел. Рядом – железная дорога. Может, кто-то привез чемодан, да и выбросил в этот перелесок, и поехал дальше. Но сильно сомневаюсь – тело тяжелое. Не потаскаешь особенно. Еще туда упирается поселковая дорога. Могли привезти в багажнике машины из города Хотьково, например. Там идет бетонка вдоль поселка, сворачиваешь налево – и ты как раз упираешься в этот лесок, а дальше – тупик, раньше был поселковый магазин и станция. До тупика преступник доехал, решил тут тело скинуть.

И вот вызов. Шумят, мол. И стреляют. Не поехали бы. Но стреляют. Едут опера в область как раз – недалеко совсем от Москвы, почему они туда поехали, не спрашивал. На усиление. может быть. Обсуждают, что опять фейерверки кто-то запускает по пьяному делу. Приехали, калитка открыта, заходят на участок. Сидят на веранде круглой три типа и пьют водку, музыка орет – блатной шансон. “Было три лошадки у меня…”, – сообщили мне ненужную подробность. Но пусть будет. Не знаю такую песню. И кто поет. Сегодня найду, послушаю ради интереса. Вдруг видят – у террасы стоит карабин. Опер метнулся, руку на него сразу. Остальные служивые уже настороже. “Всем встать!” Они встали. Руки на стол. А один – четвертый – не встает. Угадаете почему?

Потому что он из этого карабина был застрелен, аккуратненько распилен и засунут в огромный хозяйственный баул. Причем, как потом оказалось, в ходе ссоры полтора дня назад. А эти сидят и спокойно пьют около с расчлененным трупом. В разделке участвовали все. Стрелявший настоял – чтобы все были замазаны. Ни одного бывшего сидельца. Все – нормальные, вроде бы, мужики. Работа есть у всех, семьи, характеристики прекрасные. Один двоих маленьких детей воспитывает и содержит. Он и получил условный срок. Второй, ктсати, уже тоже на свободе давно – мало дали. Только стрелявший до сих пор сидит. Карабин был оформлен по правилам. В дачном доме был даже сейф. Все четверо – соседи по дачному поселку.

Кстати, был у меня в 90-е приятель Кеша. Шли с ним по парку Царицыно в Москве в восемь утра – со стороны метро Каширская. Хлоп – на обрыве, над Москва-рекой, стоит красивый чемодан, и никого.

– Так, не трогай, Андрюха, – говорит Иннокентий, – никогда не трогай сумки и чемоданы, оставленные кем-то и непонятно зачем. Потом не отвертишься, если ты на нем свои отпечатки оставил. А вдруг там труп?

В общем, банальщина, товарищи, с этой тетенькой в чемодане. Стоило разводить шум. Кстати, странно, что обсуждают. Потому что большинство таких историй раньше тихо проходили. Вообще никому неинтересно.

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