Личное: Потому что это — фу!

20.07.2020, 2:54, Разное

46-летний фигурист Илья Авербух встречается с 25-летней актрисой одной роли из «Папиных дочек». Звать Лизой. Фамилия Арзамасова.



Фото: Соцсети

Прочитала в СМИ, что пара много лет скрывала свой роман.

Вот как это комментирует ведущая шоу «Фигурвью» Елена Родина:

С Лизой они познакомились в 2010 году, она участвовала в проекте Первого канала «Лед и пламень», где Авербух был постановщиком и продюсером. И я уверена, что их роман начался в 2012 году, когда Илья позвал ее на главную роль в ледовое шоу по мотивам мультсериала «Винкс на льду: Возвращение в волшебный мир». Это был единственный случай за всю историю его постановок, когда главную роль катала не профессиональная фигуристка. Видимо, Авербух сделал такой подарок Лизе, пригласив ее на главную роль в свою постановку. Почему они скрывали свои отношения? Лизе тогда было всего 17 лет.

Резюмирую: если верить вышесказанному, во время совместной работы Лизы с Авербухом в ледовом шоу ей было 17 лет, а на момент знакомства — вообще 15.

Возраст сексуального согласия в России — 16 лет.

Мы не знаем и никогда не узнаем правду о том, сколько было юной Лизе лет в тот момент, когда в неё вошёл матёрый мужик Авербух. Понятно, что объявят, что УК РФ фигурист не нарушил, Лиза была уже большая.

А я задумалась: это что, в принципе, за УК такой, когда 40-летний мужик может безнаказанно трахать 16-летнюю девчонку, потому что она «сама хотела»?

Что там можно понимать и хотеть в 16 лет? Ни хрена и ничего. Так выглядит правда.

Когда 16-летняя девчонка трахается с ровесником — это нормально, это правильно, так и должно быть. Молодые люди вместе осваивают секс, они — на равных.

Когда 16-летнюю девчонку совращает прожжённый мужик, это — фу. Пусть и «сама хотела», пусть и по согласию.

Почему фу?

Да потому, что такие отношения попахивают перверсией а-ля папа-дочка. Он, типа мудрый и опытный. Она — невинная, и он её под себя лепит. Точнее, не под себя, а под свою мелкую письку и огромные комплексы.

Закон нужно менять.

Не должны 40-летние мужики совращать десятиклассниц и первокурсниц. Это я вам, как почти 40-летняя тётка, заявляю. И не потому, что мне нужны 40-летние члены. Не нужны даром. А потому, что мне очень жаль девчонок, которым старые для них мужики срут в неокрепший мозг.

Что думаете о романе Авербуха и Лизы? Красиво или «фу»? Почему?