 

“Очередное наступление на судебную систему?” Глава Верховного Суда Украины пожаловалась на снижение зарплат судьям

20.07.2020, 2:35, Новости дня

После снижения выплачиваемых из государственного бюджета Украины зарплат выплаты судьям уменьшились больше, чем чиновникам. Об этом председатель Верховного Суда (ВС) Украины Валентина Данишевская заявила “Интерфакс-Украина” в интервью, опубликованном 18 июля.

“Относительно заработной платы. Людям сказали, что нужно забрать деньги у тех, кто много получает, для того чтобы выплачивать их врачам. Это воспринимается как легитимная цель. Но когда мы исследовали этот вопрос, то увидели, что из 200 тыс. украинских чиновников лишь 1% был ограничен в зарплате, тогда как судей это коснулось на 100%. В результате зарплата чиновников уменьшилась до 10–20%, а денежное вознаграждение судей – в два – семь раз. Была ли здесь соблюдена пропорциональность?” – сказала она.

Председатель ВС Украины задала вопрос: “Это меры по борьбе с болезнью или очередное наступление на судебную систему?”

“Чтобы судьи помнили, от кого “зависит” их независимость?” – отметила Данишевская.

С апреля 2020-го зарплата всех госслужащих в Украине составляет не более 47 тыс. грн. Президент Владимир Зеленский заявлял, что это сокращение касается судей, народных депутатов, прокуроров, работников Национального банка, Центральной избирательной комиссии и членов наблюдательных советов.

Против таких ограничений выступал Международный валютный фонд. “Ограничение размера максимальной зарплаты может привести к потере крупнейших талантов и необходимого опыта. Это было бы не в интересах Украины”, – отмечал постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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