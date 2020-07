Трамп заявил, что США выиграли “две прекрасные мировые войны”

20.07.2020, 2:35, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News 19 июля назвал Первую и Вторую мировые войны “прекрасными”.

Журналист Крис Уоллес спросил мнение президента о переименовании военных объектов, названных в честь военачальников Конфедеративных Штатов Америки, многие из которых были рабовладельцами. Трамп заявил, что выступает против.

“Мы выиграли две мировые войны. Две прекрасные мировые войны. Они были жестокими и ужасными. И мы выиграли их из Форт-Брэгга, мы выиграли их из всех этих фортов, а теперь кто-то хочет вычеркнуть эти имена”, – сказал глава Белого дома.

WATCH: President Trump on violence in our cities, the battle over police funding, and “cancel culture.” Check your local listings #FoxNewsSunday pic.twitter.com/s6G6PewEel

— FoxNewsSunday (@FoxNewsSunday) July 19, 2020

В США продолжаются манифестации, связанные с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицейскими в Миннеаполисе. Один из правоохранителей почти 10 минут придавливал его шею коленом к земле. Согласно экспертизе, Флойд умер от удушения.

Демонстранты валят памятники историческим деятелям, которые, на их взгляд, были замешаны в рабовладении и расовой дискриминации.

Форт-Брэгг, который упомянул Трамп, – одна из главных военных баз США, названа в честь генерала конфедератов Брэкстона Брэгга.