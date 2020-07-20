 

“У нас нет авансов, нас все время дергают”. Нардеп Третьякова пожаловалась на маленькую зарплату

20.07.2020, 2:35, Новости дня

Народный депутат от “Слуги народа” Галина Третьякова считает зарплату парламентариев “слишком низкой”. Об этом она заявила в интервью hromadske.

“Она небольшая, можно даже сказать, что на самом деле для того, чтобы обеспечить работу народного депутата, она слишком низкая”, – считает Третьякова.

Она уточнила, что депутатам насчитывают в среднем 42 тыс. грн в месяц “брутто”, а на руки (после вычета налогов) они получают от 32 до 35 тыс. грн в зависимости от того, брал ли парламентарий отпуск.

“Здесь очень интересные правила начисления, потому что зарплату мы получаем раз в месяц – у нас нет авансов. Нас все время дергают. Месяц прошел, ты получаешь ее 10–15-го числа, не успеваешь как-то сформировать свои расходы”, – пожаловалась представитель монобольшинства.

Третьякова также считает, что нынешняя организация работы народного депутата не дает возможности “отдать все необходимое родине во время каденции”. Большой проблемой она назвала низкие расценки на организацию работы народного депутата.

“Народный депутат обязан иметь юридическую поддержку, организационную… Должен быть контроль того, что отображается в СМИ. Кроме того, должен быть личный помощник, который будет формировать твое расписание… На помощников предоставляется 42 тыс. грн, на четырех человек. Этого мало”, – заявила нардеп.

На маленькое жалование и отсутствие доплат в июне нарекала депутат Рады от “Голоса” Кира Рудик.

Глава парламентского комитета соцполитики Третьякова стала известной благодаря фразе о том, что в семьях, в которых рожают ради получения материальной помощи от государства, получаются “дети очень низкого качества”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / В Украине минимальное почти за месяц число новых случаев коронавируса

19.07 / «Зенит» вышел в финал Кубка РФ по футболу

22.06 / Секрети аптечної економії: де діють знижки до 40%?

11.06 / Захарова заявила об «абсолютном хамстве» США

31.05 / В Госдуме объяснили испытания украинских ракет желанием запугать крымчан

16.05 / Россия резко снизила вложения в гособлигации США

30.06 / Танкер с азербайджанской нефтью для Белоруссии прибыл в украинский порт

19.05 / Возбуждено первое уголовное дело из-за невыдачи доплат медикам

29.05 / Доля выздоровевших после коронавируса в РФ превысила 40% от всех заболевших

26.06 / Видео: Вторая волна коронавируса: главное

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска