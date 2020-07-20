 

Сложнейший по логистике вывозной рейс доставил россиян в Москву из Африки

20.07.2020, 2:30, Новости дня

В Москве приземлился самолет, доставивший из Африки граждан России, которые не могли вернуться домой из-за ситуации с коронавирусом.

Самолет приземлился в аэропорту Шереметьево. В пути он пробыл 100 часов. Граждан РФ вывезли из шести африканских стран и Иордании, передает ТАСС.

Рейс оплатили спонсоры, которые, как сообщил МИД России, «откликнулись на просьбу» внешнеполитического ведомства. 

Напомним, рейс оказался сложнейшим по логистике: 16–17 июля россиян забрали из Танзании, Либерии, Ганы и Камеруна. 18 июля – из Уганды, Кении и снова Танзании. 19–20 июля самолет отправился в Иорданию, после чего россияне прибыли в Москву.

Как сообщили в МИДе, у россиян не было возможности вернуться транзитом через другие страны, воспользовавшись вывозными рейсами других государств.





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