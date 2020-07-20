 

В Нанте задержали подозреваемого в умышленном поджоге собора

20.07.2020, 2:15, Разное

В Нанте на западе Франции задержали 39-летнего выходца из Руанды по делу об умышленном поджоге собора. Как сообщил телеканал RTL со ссылкой на прокуратуру, этот человек был волонтером при епархии.

В прокуратуре считают, что поджогом собора он мог «выразить свой гнев» по поводу истечения его вида на жительство. Такое предположение сделано из-за того, что в последние дни этот человек жаловался на свою тяжелую долю мигранта и на то, что ему не возобновляют вид на жительство.

Прокурор Нанта Пьер Сенн отметил, что речь идет об «обычной процедуре»: задержанный «отвечал за закрытие собора вечером в пятницу, и следствие желает уточнить некоторые детали его расписания», а также обстоятельства закрытия. Сенн подчеркнул, что пока нет никаких реальных доказательств виновности этого человека, так что любой вывод о его причастности к совершению поджога пока является «преждевременным и поспешным».

По данным Francetvinfo, прокуратура также нашла «несоответствия» в алиби задержанного. Вчера, еще во время пожара, прокурор пояснил о том, что в соборе обнаружено три очага возгорания: у большого органа, а также слева и справа от алтаря. В связи с этим он пояснил о вероятности криминального характера происшествия, уточнив, что речь также может идти и о повреждении проводки. Тем не менее, уголовное дело было заведено по факту «умышленного поджога».

Кафедральный собор Святых Петра и Павла в Нанте (XV – XIX вв) — один из самых крупных готических храмов Франции, главная достопримечательность Нанта. В пожаре погибли старинные витражи, а также большой орган, 400-летие которого специально отмечалось в минувшем году.

Источник: Новая газета





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