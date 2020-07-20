Британские медики назвали вероятные симптомы рака кишечника

20.07.2020, 2:10, Новости дня

Чувство не полностью освободившегося кишечника после похода в уборную может быть симптомом колоректального рака. О признаках рака кишечника рассказали ученые.

Во время нового исследования эксперты обнаружили прямую связь между развитием злокачественной опухоли в толстой или прямой кишке и нарушениями его привычной работы. Учеными были перечислены несколько симптомов, которые могут указывать на рак кишечника.

Пациенту необходимо посетить специалиста, если он часто страдает от необъяснимой боли в животе, а также длительного запора или диареи. Кроме этого, должно насторожить появление крови в стуле или ощущение не полностью освободившегося кишечника после дефекации. Нельзя откладывать поход к специалисту, если эти симптомы держаться долгое время.