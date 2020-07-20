 

Британские медики назвали вероятные симптомы рака кишечника

20.07.2020, 2:10, Новости дня

Чувство не полностью освободившегося кишечника после похода в уборную может быть симптомом колоректального рака. О признаках рака кишечника рассказали ученые.

Во время нового исследования эксперты обнаружили прямую связь между развитием злокачественной опухоли в толстой или прямой кишке и нарушениями его привычной работы. Учеными были перечислены несколько симптомов, которые могут указывать на рак кишечника.

Пациенту необходимо посетить специалиста, если он часто страдает от необъяснимой боли в животе, а также длительного запора или диареи. Кроме этого, должно насторожить появление крови в стуле или ощущение не полностью освободившегося кишечника после дефекации. Нельзя откладывать поход к специалисту, если эти симптомы держаться долгое время.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.06 / Бунт в Америке: анархия как она есть

15.06 / Би-би-си показала первый эпизод сериала «Отравления в Солсбери»

12.05 / Дуров закрыл блокчейн-проект TON

12.05 / Россия вышла на второе место в мире по числу выявленных заражённых коронавирусом

22.05 / Собянин: Москва избежала худшего сценария с коронавирусом

10.06 / Лига безопасного интернета выявила более 300 фейков о голосовании по Конституции

09.07 / Полиция назвала версии убийства чеченца в Австрии

04.06 / ЦИК опроверг информацию об ограничениях для СМИ на голосовании по Конституции

26.06 / Рабочие Сиэтла обвинили власти города в массовых беспорядках

25.06 / В Поволжье открылись первые участки для голосования по поправкам в Конституцию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска