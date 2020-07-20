 

Сердечный насос из живых клеток был напечатан на трехмерном принтере

20.07.2020, 2:10, Новости дня

Ученым из университета Миннесоты удалось напечатать сердечный насос, состоящий из живых человеческих клеток, на 3D-принтере. Как утверждают ученые, их разработка способна спасти около 600 000 жизней ежегодно.

Во время новой работы ученые оптимизировали специализированные чернила, которые сделаны из белков внеклеточного матрикса, объединили их со стволовыми клетками человека и распечатали камерную структуру с помощью трехмерного принтера. Чтобы структура ткани стала более плотной, исследователи расширили стволовые клетки и внедрили их в клетки сердечной мышцы.

По словам специалистов, им впервые удалось менее чем за месяц достичь цели высокой плотности клеток, чтобы те могли принимать полноценное участие в работе сердца.





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