Орбан обвинил «парня из Нидерландов» в провале переговоров по бюджету ЕС

20.07.2020, 2:08, Новости дня

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан раскритиковал позицию премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на переговорах по бюджету, который лидеры стран ЕС уже долгое время не могут согласовать.

Как сообщил Орбан, если добиться соглашения не получится, что «это будет по вине парня из Нидерландов», передает «Интерфакс».

Одним из спорных вопросов на переговорах является предложение об обусловленности финансирования из союзного бюджета соблюдением принципов правового государства. Орбан заявил, что Нидерланды, по его мнению, хотят изменить договор о ЕС.

По мнению Орбана, Рютте «ненавидит» его самого или Венгрию.

Лидеры стран ЕС уже третий день пытаются договориться о параметрах создаваемого фонда восстановления экономики от глубочайшего кризиса, а также о многолетнем финансовом плане, из которого затем будут составляться ежегодные бюджеты ЕС в 2021–2027 годах, передает РИА «Новости».

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Как сообщали СМИ, Рютте настаивал, чтобы государства сохранили право окончательного одобрения финансирования из фонда. Он отмечал, что надзор ЕС необходим, чтобы обязать такие страны, как Испания и Италия, реформировать экономику.

Еще в феврале сообщалось, что лидеры Евросоюза не смогли договориться о семилетнем бюджете ЕС.

Финансирование главных программ ЕС будет заблокировано, если не удастся достигнуть соглашения. Однако участники переговоров после выхода из ЕС Великобритании, которая была вторым после Германии донором сообщества, оказались далеки от компромисса.



